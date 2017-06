Gre-Nal no final da temporada 2017? Saiba como torcer por outro clássico

Luiz Zini Pires

A quase fantasma Primeira Liga, que volta somente em agosto, pode gerar um Gre-Nal no final da temporada, em uma data ainda desconhecida.

Antes o Grêmio precisa superar o Cruzeiro, no Mineirão, e depois Londrina ou Fluminense, que jogam no Paraná.

O Inter tem de ganhar de Atlético-MG, no Beira-Rio, e então anular Flamengo e Paraná, que se enfrentam no Maracanã, no Rio.

A Primeira Liga não entrará em 2018. Será detonada. Não deu certo. Torcedores e patrocinadores não apoiaram a segunda edição do torneio, disputada com times reservas, às vezes com reservas dos reservas e meninos recém saídos das categorias de base.

No seu lugar, com alguns grandes clubes, nascerá o Torneio de Verão, que será disputado entre janeiro e fevereiro, talvez março, em meio aos campeonatos estaduais. Uma das ideias é reunir vários times num mesmo estádio. Jogar mini-partidas de 45 minutos, como acontece na Itália durante a pré-temporada.

A briga histórica entre clubes, gaúchos, catarinenses, mineiros e cariocas, com a CBF encontrou apenas um vencedor. A confederação. Mais uma vez.

A CBF espremeu as datas da Primeira Liga entre os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A Primeira Liga queria ocupar os espaços destinados aos Campeonatos Estaduais, como o Gauchão. Não levou.



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS