Guto Ferreira tem data para começar vida nova no Beira-Rio

Luiz Zini Pires

Guto Ferreira deu um passo ousado na sua primeira semana no Beira-Rio

Guto Ferreira deu um passo ousado na sua primeira semana no Beira-Rio Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Se o time A não funciona, quatro jogos, dois empates, uma vitória e uma derrota, 10º colocado na tabela, chama a equipe B, ao lado de alguns reservas dos reservas. Os titulares Léo Ortiz, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D'alessandro e Nico López estão fora do jogo em Florianópolis. Serão preservados. Ordem do novo treinador Guto Ferreira.

Chegou a hora dos testes, do rodízio e da preservação planejada.

Nesta terça-feira (06), no Orlando Scarpelli, a partir das 20h30min, o Figueirense, duas derrotas consecutivas, recebe um Inter descaracterizado. A torcida colorada de Santa Catarina reclamou. Queria os melhores, mesmo os que estão em má fase, sendo criticados e vaiados pelos impacientes torcedores do Beira-Rio.

Uma escalação provável: Danilo Fernandes, Junio, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Carlinhos. Fabinho Charles, Roberson e Carlos; William Pottker e Brenner. Só quatro dos 11 são titulares.

Guto sabe que o preparo físico do grupo de jogadores é deficiente. Vai gastar a semana inteira tentando recuperar os que ficaram no Beira-Rio. Testará reservas em Floripa. Atuará em duas frentes em 48 horas.

Guto precisa mudar a fotografia de um time que não funciona, adotar seu sistema tático, seu modelo de jogo. Necessita com urgência de jogadores inteiros, bem preparados fisicamente.

O jogo é de alto risco. Pode afetar a classificação depois de cinco rodadas. Mas ele precisa conhecer melhor alguns reservas, só quem jogam pouco, os mais descansados. É hora do teste.

Sua ideia é começar a Era Guto Ferreira no Inter no sábado (10), quando o Náutico visitar Porto Alegre. Já terá completado nove dias no clube. Os jogadores poderão mostrar algo de novo, nem que seja "mais disposição"..