Sucessor do polêmico Heber Roberto Lopes apita Chape e Grêmio

Luiz Zini Pires

Árbitro de Chapecoense e Grêmio, o curitibano Rodolpho Toski Marques é o nome que a Federação Paranaense de Futebol (FPF) escolheu para substituir o polêmico Heber Roberto Lopes, 44 anos, como o número 1 do Paraná.



Sua ascensão foi meteórica.

Aos 30 anos, já é da Fifa. Atua com o escudo da confederação do lado direito do peito desde o começo da temporada, quando Heber aposentou o escudo. Este será seu quarto jogo na Série A em 24 dias. Nos últimos três, os donos da casa venceram.

Marques tem a fama de marcar poucos pênaltis, de ser enérgico e de pouco diálogo em campo e de não tolerar palavrões dos jogadores nos 90 minutos.

Quando ouve um F.D.P., levanta o cartão vermelho sem pensar duas vezes.

Marques é o garoto prodígio do Paraná. Apita seriamente desde os 17 anos. Formado na FPF, começou a trabalhar aos 19 anos na Primeira Divisão. Diz que desde os 14 queria ser árbitro.

É um dos novos queridinhos da CBF.

Sonha dia e noite em trabalhar na Copa do Mundo do Catar de 2022.