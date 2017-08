Beira-Rio verá 20 mil faixas com a inscrição "Papai é o Maior"

Luiz Zini Pires

A direção colorada distribuirá 20 mil faixas com a inscrição "Papai é o Maior" aos torcedores que ocuparem o Beira-Rio no sábado à tarde, quando o Inter recebe o Londrina, do Paraná, pela 20ª rodada da Série B.

O Brasil comemora o Dia dos Pais no domingo.

Não deixe de ler:

O longo inverno do Inter na Segunda Divisão chegou ao fim



D'Alessandro trava uma guerra particular com os árbitros da Série B



A marchinha carnavalesca Papai é o Maior virou um canto clássico da torcida colorada.



O clube oferece uma série de promoções ao torcedor que comparecer ao estádio.