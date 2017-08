Demissão de Espinosa testa habilidade da direção gremista em dia de crise

Luiz Zini Pires

A surpreendente demissão de Valdir Espinosa na tarde desta quinta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, não muito distante da Arena, tem o aval presidencial. Ganhou o ok do presidente Romildo Bolzan Júnior.

A decisão partiu do futebol. O presidente abraçou a ideia. Não se toma uma decisão assim, sem a aprovação da liderança tricolor.

Por certo, Renato Portaluppi também foi consultado. Não se toca no futebol do clube sem que o treinador seja ouvido uma, duas, três vezes... Renato considera Espinosa um pai adotivo. A relação deles é ótima.

Os dois dirigentes políticos do futebol, Saul Berdichevski, experiente, e Odorico Roman, inexperiente, não tinham poder, mesmo unidos, para afastar Espinosa, nome histórico do clube e campeão mundial. O novo executivo de futebol, André Zanotta, recém-chegou. Não tem voz forte na nova casa.

O vestiário do Grêmio navegava em mar azul. A tarde de quinta-feira, horas depois da classificação para as quartas de final da Libertadores, feito único nesta década, trouxe uma tempestade. Só a direção poderá arrumar a bússola outra vez.

Espinosa ficou magoado com Roman. Reclamou. Acha que foi desrespeitado. Disse que não falou com Renato, só com alguns jogadores,

Lacônico. Berdichevski não quis explicar as razões da demissão. Mas disse que o futebol tem autonomia para qualquer decisão que envolva o departamento.

Raros sabem o que Espinosa fazia de verdade no Grêmio. Ex-treinador, não trabalhava na comissão técnica. Sem estofo para o cargo, não seria um diretor de futebol. Parecia mais um assessor do futebol, um profissional remunerado com experiência e conhecimento. Nas últimas semanas, atuou nas categorias de base.

Mas estava todos os dias disponível para entrevistas. Gostava de falar. Nunca atacou ninguém da direção nos microfones.

Não sei se Espinosa fará falta no Grêmio, entendo que não, mas a sua demissão provocou um barulho que não se ouvia na Arena desde a demissão de Roger Machado no ano passado.

O ruído da demissão chegou em hora imprópria. Pode gerar uma crise. É hora de testar a habilidade da direção tricolor.