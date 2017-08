Grêmio joga para espantar fantasma das oitavas de final da Libertadores

Luiz Zini Pires

As oitavas de final das últimas edições da década da Copa Libertadores da América não oferecem boas recordações aos torcedores gremistas.

Seu time derrapou nas edições 2011, 2013, 2014 e 2016 do melhor torneio do continente. Caiu antes de pisar nas quartas de final, bem antes de avançar em busca do tricampeonato da competição. Hoje, a confiança é outra.

A equipe que enfrenta o Godoy Cruz, nesta quarta-feira, a partir das 19h15min, na Arena, não se espelha nos times do passado. É diferente, superior em todos os sentidos.

Apresenta melhores jogadores, alguns jovens, outros experientes, mas com fome de títulos.

O Grêmio de 2017 leva outra vantagem considerável, porém não definitiva. Atuará com o placar do jogo de ida, 1 a 0, ao se lado, depois de superar o adversário na Argentina, gol de Ramiro. O resultado garante aos gaúchos a vantagem de jogar por um empate nos 90 minutos.

O adversário aparenta fragilidade, foi batido em casa, chega com treinador novo, recém voltou de férias, mas carrega o espírito argentino da Libertadores.

O placar de 1 a 0, assim, é interessante, mas não garante nada. Times da Argentina são especialistas em mata-mata. Exemplos planetário.