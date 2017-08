Marcelo Grohe falhou de novo no gol gremista da Libertadores. E agora?

Luiz Zini Pires

A temporada de 2017, oito meses depois, não pode ser classificado como uma das melhores de Marcelo Grohe, 30 anos, 340 partidas com a camisa gremista. Sua irregularidade é evidente. Faz grandes defesas. Falha.

Grohe jogou 37 vezes no ano. Sofreu 28 gols. A média é alta. Assusta.

Parte da torcida começa a contestar o goleiro. Os e-mails contra Grohe pipocam na Redação de ZH. Muitos já pedem Paulo Victor, de segura atuação no domingo passado (06), contra o Atlético-MG, na Arena, no gol. Não é o caso.

Na noite de quarta-feira, quase 40 mil pessoas na Arena, milhões coladas à TV, observaram atentos mais uma indecisão de Grohe, logo depois de ter feito uma boa defesa, num chute rasteiro, forte.

O gol de Correa, camisa 9 do Godoy Cruz, antes da virada do Grêmio, 2 a 1, revelou três falhas do experiente goleiro gaúcho na mesma e infeliz jogada. Mostrou desatenção ao tentar interceptar um chute de longa distância. Estava adiantado demais e errou ao socar a bola. Falha tripla.

Escrevi. Repito. Grohe pode ser inserido entre os bons goleiros do Brasil. Já esteve até no banco da Seleção. Está na média dos que defendem os grandes times. Mas sua irregularidade faz pensar.

O Grêmio não tem nada melhor no momento. Ao chamar Paulo Vitor, buscou um goleiro com potencial semelhante ao do titular, mas ainda sem ritmo de jogo.

Mesmo trintão, Grohe precisa evoluir. Melhorar a saída do gol nas bolas altas. Calibrar o pé direito, acertar passes e lançamentos. Esquecer os balões, sair jogando com tranquilidade e precisão. E, claro, reencontrar a regularidade.

Ele precisa saber também que defende o melhor time em atividade no país e um dos melhores da história recente do Grêmio, talvez o grande time gremista do começo do século 21. Não pode ser o elo fraco da cadeia. Não em jogos decisivos da competitiva Libertadores.