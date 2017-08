Novo livro destaca a revolução de Guardiola no Bayern de Munique

Luiz Zini Pires

O norte-americano magro, baixo e pálido, moldado por largos óculos de hastes escuras e de lentes grossas, estendeu a mão atrás de uma mesa em Nova York e iniciou a conversa, ainda truncada, com o espanhol:

– Bem-vindo. Mas creio que o jantar vá aborrecê-lo. Não temos o mínimo interesse em futebol.

Pep Guardiola, 46 anos, o ilustre convidado, mirou os olhos do diretor e ator Woody Allen, 81 anos, disse que adorava cinema e emendou:

– Ser quiser, podemos falar do (New York) Knicks.

Entre taças de vinho, o papo, o basquete como referência, paixão da celebridade de Hollywood, avançou por duas horas com ótimo fôlego e sem silêncios. Não se tocou em futebol. Nem precisava. Com Pep, basquete e futebol se misturam.

O encontro entre Allen e Guardiola é simbólico. Revelador. Mostra como o treinador, o melhor do jovem novo século, consegue se adaptar ao cenário. "Camaleão". Assim o define o catalão Martí Perarnau, 62 anos, autor do excelente Pep Guardiola: A Evolução (Editora Grande Área, 448 páginas, R$ 56.90) – uma continuação do ótimo Guardiola Confidencial, publicado em 2015 no país.

Não é preciso investir mais de 10 minutos de leitura para saber que o livro já é um clássico, que o autor usa a caneta de um especialista – escrevendo dia a dia e durante dois anos – e que o principal personagem da obra exibe uma riqueza extraordinária.

Guardiola não leu o livro, disse que não lerá agora, só em 10 ou 15 anos, quando quiser viver de recordações. Suas três temporadas no Bayern de Munique (2013-2016) – ou 161 partidas, 121 vitórias (75,16%), 21 empates e 19 derrotas, média de 2,46 gols por jogo e sete títulos – estão documentadas na obra, mix de crônicas, análises, reflexões e entrevistas.

A essência do seu jogo preferido, o elegante e competitivo modelo de Johan Cruyff (1947-2016) de pensar e agir no futebol está inteiro em quase todas as páginas: "(...) jogar futebol. Nem mais, nem menos. Sua ideia (do holandês) não se baseava no controle do adversário, mas no controle do jogo e da bola".

Pep é um competidor nato. Não joga em nome do estilo. Atua em busca da vitória. Em Munique, experimentou. Tocou no futuro, reviu o passado. Jogou no 4-2-1-3, 4-2-3-1, 3-3-4, entre outros modelos.

Utilizou cinco atacantes, então dois. Formou a zaga com quatro centrais, usou quatro laterais na defesa. Testou 23 módulos de jogo diferentes, com cinco homens de meio-campo ou com um. Como diz Perarnau, "foi simétrico e totalmente assimétrico". Criou.

O futebol de Guardiola aberto às novas experiências. A movimentação frenética dos jogadores de basquete o fascina e está presente nos seus conceitos. Ele convive com especialistas de rúgbi e bebe nos seus conceitos de defesa e ataque. Tem 10 saídas de bola da defesa em jogadas codificadas e ensaiadas à exaustão.

– O que não se treina, se esquece. Mas o treinamento consiste em que os jogadores tomem decisões – falou.

Como Allen, ele nunca está satisfeito com os atores que têm e com o que eles podem oferecer. Pede mais, sempre mais. Vive em movimento. Seu trabalho é obra aberta e sem fim, em evolução. Guardiola poderia ter ficado no Barcelona (2008 e 2012). Dividir o oxigênio com um time que conta com um gênio chamado Messi não é uma supertarefa. Foi em frente. Ousou.

– Ele é hoje a síntese entre o Barça de Cruyff e o que aprendeu na casa de Beckenbauer – disse Domenèc Torrent, seu braço direito.

– Os sistemas de jogo não importam, o que importa são as ideias – diz o técnico.

A Alemanha vitaminou Guardiola. Ele não quis embalsamar o seu conhecimento no Bayern de Munique. Testou-o. Aprendeu. Poderia ter continuado com os alemães. Mudou-se para Manchester em 2016. Não para revolucionar o futebol inglês. Nada. O City nem tem uma identidade própria.

– O futebol se joga de mil maneiras, e a única coisa que Pep faz é jogar com uma dessas mil maneiras – explicou Torrent, seu assistente.

Guardiola não é o messias do novo futebol. Não quer evangelizar ninguém. Só deseja jogar o seu verdadeiro jogo, o de Cruyff, o melhor.