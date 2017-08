O Londrina da Série B tem algo que o torcedor colorado não sabe

Luiz Zini PIres

Com 27 suados pontos e em 11º lugar na Série B, o Londrina, adversário do Inter, neste sábado (19) no Beira-Rio, é a quarta equipe que mais pontou fora de casa, com 16 pontos. Tem cinco vitórias longe do Paraná e um empate.

O Londrina está atrás apenas de Inter, Ceará e Vila Nova, todos com 17 pontos. Nunca apareceu no G-4. Já foi lanterna. Mas é dono do goleador da competição, Jonatas Belusso, com 11 gols - mesmo número de gols de Jô, o líder na Série A.

O técnico Cláudio Tencatti completou seis anos de clube em abril passado. É uma credencial.

O Inter completará o 118º jogo desde a reinauguração do Beira-Rio, em abril de 2014. O aproveitamento na sua casa é de 72,9%.

Ou 78 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.



O Beira-Rio deverá receber mais de 40 mil pessoas.

O Inter fez uma série de promoções para atrair o torcedor.