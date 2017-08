Os milhões que a Conmebol reservou ao Grêmio na Libertadores

Luiz Zini Pires

Noite de sorteio da fase de grupos edição 2017 da LIbertadores, em Luque, no Paraguai, na sede da confederação

Noite de sorteio da fase de grupos edição 2017 da LIbertadores, em Luque, no Paraguai, na sede da confederação Foto: Divulgação / Conmebol / Conmebol

Com sede no Paraguai, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que une 10 países da região, reservou R$ 430 milhões aos clubes que disputaram (ainda disputam ou vão disputar) as suas três principais competições: Libertadores, Sul-Americana e Recopa.

É cerca de R$ 26 milhões a mais do que em 2016.

Não deixe de ler:

Tite acerta e erra na convocação. Chama Luan e esquece Geromel



Demissão de Espinosa testa habilidade da direção gremista em dia de crise



A Libertadores, principal competição, ganhou o pedaço mais suculento do total da verba: R$ 315 milhões.

A Conmebol projeta arrecadar R$ 448 milhões só com a Libertadores deste ano – 67% do total de receitas previstas em 2017.

Os dois jogos do Grêmio na fase de quartas de final da competição, entre 12 e 21 de setembro, significam R$ 2,9 milhões nos raspados cofres do clube.

Se o time de Renato alcançar as semifinais, em outubro, receberá mais R$ 3,8 milhões.

Em caso de título, em novembro, as finais reservam R$ 9,1 milhões, ou R$ 4,7 milhões se for vice.

A Conmebol promete reajustar os valores dos prêmios destinados aos clubes na edição 2018 da Libertadores. Os dirigentes, especialmente brasileiros e argentinos, classificam as cotas como "ridículas".