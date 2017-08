Renato diz que ficou triste com a demissão do velho amigo Espinosa

Luiz Zini Pires

O treinador gremista não deixa de surpreender quem o acompanha em Porto Alegre. Exibe uma maturidade que certamente não chegou na mala que trouxe do Rio de Janeiro no semestre passado.

Renato mudou.

Mudou para melhor.

O gaúcho com sotaque carioca parece agora mais centrado no seu trabalho. Age como um verdadeiro treinador de futebol, decidido e experiente. Deixas as bravatas para outros momentos. Faria bem se esquecesse. Ajudaria na sua imagem pública.

A sua entrevista coletiva ao meio-dia desta sexta-feira (18), no CT Luiz Carvalho, colocou pó de extintor na fogueiro que Valdir Espinosa ligou no mesmo local na tarde de quinta-feira (18). Deixou a longa amizade para depois, talvez para uma conversa a dois, e foi profissional ao extremo quando respondeu sobre a demissão do velho companheiro de muitas jornadas e conquistas:

– Sem dúvida alguma, fiquei triste. Além de um grande profissional o Espinosa é meu amigo particular. Mas tem coisas no clube que não cabem ao Renato decidir. No clube há hierarquia.

Espinosa não tinha função na comissão técnica de Renato. Nunca teve. Sua saída não vai influenciar em nada no departamento de futebol. Não afetará o trabalho, que é bom, elogiado em todo o Brasil.

Renato não disse nada além da conta. Foi discreto. Mas imagino que pensa como a maioria. Espinosa saiu mal do Grêmio. A direção não agiu com inteligência.

Indignado, Espinosa falou demais. Calada, a direção preferiu o silêncio.

A dupla Gre-Nal não trata bem seus ídolos.



Se saísse em defesa do demitido, amigo, guru, velho conhecido, Renato jogaria gasolina na fogueira antes das decisões da Copa do Brasil, da Libertadores e da sequência do Brasileirão. Os dirigentes respiraram com mais calma depois da entrevista. O barulho sumiu.