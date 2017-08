Tite acerta e erra na convocação. Chama Luan e esquece Geromel

Luiz Zini Pires

Palavras de Tite. A Copa do Mundo da Rússia de 2018 começou. As Eliminatórias Sul-Americanas só existem no papel. O Brasil está classificado para o Mundial da Fifa antecipadamente.



O ritmo da Seleção a partir de agora será outro. O treinador convocou 22 jogadores conhecidos, com quem já trabalhou em clubes ou na Seleção.

Luan é a única exceção. É a boa novidade. É um dos melhores atacantes em atividade no país, talvez o melhor. Tite vai testá-lo. Precisa confiar em Luan como acredita nos jogadores que convoca regularmente.

Tite explicou. Luan sempre esteve no radar. Sua regularidade, como o principal jogador do time que tem o ataque mais positivo do país, impressionou o treinador.

Óbvio. O Brasil espera o Equador, no dia 31 de agosto, na Arena. A casa gremista estará em pé ao lado da Seleção. Apoiará. Mesmo no banco, Luan será festejado, mesmo que a Rússia seja seu destino.

Treinadores erram e acertam. Exibem as suas preferências, nada mais natural. Sempre foi assim na gloriosa história da Seleção Brasileira.

Luan merece a Seleção Brasileira. Geromel também.

Tite chamou Rodrigo Caio, em má fase no São Paulo. Esqueceu Pedro Geromel, melhor zagueiro do Brasil desde 2015.