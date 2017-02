Família

Quem não tem filhos, aff. Essas pessoas que têm o sábado à noite livre, que podem beber até tarde com os amigos, essas pessoas que não têm que correr pra creche depois do trabalho. Pessoas que não ficam malucas durante as férias escolares. Que vida é essa?! Não acordar de três em três horas todas as noites, não limpar xixi no colchão. Não passar quatro horas tentando fazer seu filho comer uma colher de arroz e feijão. Essas pessoas que têm tempo pra ver séries inteiras da Netflix de uma só vez. Essas que assistiram a todos os filmes do Oscar – todas as animações, os curtas-metragens e até os documentários iranianos! Losers, isso sim. Aff, gente sem filho, esses que nos olham feio quando nosso anjo chora no avião ou se joga no chão do supermercado pedindo salgadinhos. Não sabem eles o que é bom.

Me flagrei disso esses dias, quando minha mãe veio passar uma temporada na nossa casa. Uma avó pra ajudar com as crianças, quem precisa disso? Nós conseguimos nos virar sozinhos, com crianças correndo pelo restaurante japonês, espirrando shoyo em nossas calças brancas. Mas, ok, se temos uma avó por perto, vamos aproveitar pra sair sozinhos, uma noite a dois pode ser agradável. Fazia tanto tempo que não saíamos. Acho que estávamos até meio desatualizados, ela de ombreiras e eu de pochete. Nosso papo girou em torno do enredo do Barrados no Baile e se o Aerosmith ainda estava ou não na ativa.

Casal com filhos perde a noção dos lugares mais legais. Ainda está badalado o Encouraçado Botequim? Será que conseguimos curtir um show no Garagem Hermética? Acionamos grupos de WhatsApp, listas de transmissão, "E aí, qual é a boa, pessoal? Cadê a galera?". Ninguém respondia. Amigos com filhos estavam no sofrimento habitual, lutando com as crianças pra que dormissem antes da meia-noite. Amigos sem filhos, essa gente desagradável, bebendo e rindo alto em algum terraço da cidade. Se temos uma avó por perto nesta rara ocasião, uma possibilidade de ver um filme novo do Woody Allen no cinema do Moinhos Shopping, só nós e um pessoal muito agradável e educado. Faixa etária na casa dos 70 anos, o cinema do Moinhos é ótimo pra vermos como seremos daqui a algum tempo, quando nossos filhos forem formados e tiverem se mudado para uma cidade mais interessante. Ligarão somente no Natal.

Depois do cinema, acabamos sozinhos no restaurante na esquina de casa, ligando de meia em meia hora pra minha mãe pra saber se estava tudo bem com as crianças. Estava, é claro, nossos filhos estão sempre melhores com nossos pais do que conosco. Quando um amigo sem filho respondeu a mensagem do WhatsApp nos convidando para ir até uma festa em um bar da Cidade Baixa, avaliamos se seria prudente, a violência é crescente e não queremos deixar nossa prole sem pai nem mãe. Será que conseguimos um colete à prova de balas emprestado? "Achei que vocês nem moravam mais na cidade", disse o amigo sem filho, mesma idade que a gente mas um corpo atlético e um sorriso constante, nem um fio de cabelo branco. Nos empurrou alguns drinques da moda, desses que misturam todo tipo de destilado, aparentemente não se toma mais um simples gin tônica moleque. Língua grossa, o motorista do Uber jamais entenderia nosso endereço na volta, que bom que o aplicativo já sabia onde morávamos.

No lar todos dormiam, janta e banho tomado. Enquanto eu botava o pijama e o quarto girava, minha esposa devolvia os drinques de R$ 23 para a privada, enquanto nosso amigo mandava mensagens do tipo: "Onde estão vocês?! Ainda é muito cedo! Vamos para outra festa!". Já eram onze e meia da noite de um sábado, teríamos um domingo com crianças pulando em nossas barrigas às oito da manhã. Crianças nos abraçando e abrindo nossos olhos com as mãos. Trazendo Neosaldinas e copos de água. Achando graça dos pais imprestáveis, no dia seguinte de uma grande aventura, cada vez mais rara.

