Deixe ele entrar 

Paternidade

Começo me desculpando em, repetindo mais uma vez a história da humanidade, estar aqui um homem dizendo o que uma mulher deveria fazer. Acho que vale a pena, imaginando os benefícios que meu pedido pode produzir para as próprias mulheres. Entendo, porém, se alguma de vocês ficar magoada.

Eu também estou cansado de ver homens dizendo o que mulheres deveriam fazer, como deveriam se comportar e de que forma deveriam viver. Tento não ser este homem com as minhas filhas. Como eu disse, entendo se você quiser me ignorar.

Mas lá vai meu pedido: deixe seu marido entrar na criação do filho de vocês. Sei que você foi treinada para ser uma mãe imbatível, que cuida de tudo relacionado à criança, que sabe todos os números de telefones de todos os pediatras, babás, mães de coleguinhas, farmácia mais próxima, professoras e colônias de férias. Sei que é uma realização pessoal cuidar de tudo, roupas limpas, mochila arrumada, lanche feito. Sei também que não fazer tudo é um misto de medo e culpa. Mas, vamos lá, deixa ele entrar.

É importante ter homens fazendo todas essas coisas. Não é só uma questão de aliviar seu trabalho, é um ensinamento pro seu filho: homens podem cuidar de crianças quando forem pais. É uma forma de moldar a criança pelo exemplo. No futuro, homens participativos serão o padrão. As cobranças sociais em cima da mulher não serão tão pesadas. Teremos trocador de fralda no banheiro masculino, licença-paternidade de meses, bonecas que falam ¿Papai, tô com fome!¿. Precisamos de homens mais sensíveis, mais participativos. Todo mundo sai ganhando.

O que de pior pode acontecer? Uma roupa que não combina no seu filho? Almoçarem salsicha com miojo de vez em quando? Roupas coloridas e brancas lavadas ao mesmo tempo na máquina? Seu marido ter que faltar ao trabalho pra ficar com o filho que tem febre? Vamos lá, é importante que o homem passe por alguns momentos difíceis. Ele vai, assim, criar conexões de afeto e valorização da paternidade. Vai descobrir a realização de ser pai.

Vai, quem sabe, respeitar você um pouquinho mais ao ver o quanto é difícil criar uma criança. Se tudo der certo, vocês vão ser mais felizes. Você vai ter mais tempo pra você mesma, pro trabalho, pra sair com as amigas. A criança vai ter mais a presença do pai. E ele mesmo, vamos torcer, vai descobrir o encanto que é ver uma criança crescendo. Se der tudo errado, ok, vocês voltam pra como era antes, a pressão toda em cima de você. Mas, de repente, vale a pena tentar, certo?

É um homem que está falando aqui, mas acredite: tudo o que sei aprendi com uma mulher.

