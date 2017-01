Durma bem para viver melhor

Em movimento





Alguém te diz que dorme de quatro a seis horas, brada ser o suficiente e garante que deitar o corpo na cama mais do que isso é perda de tempo. Você aí, que não dá bom dia quando dorme menos de oito horas e nunca consegue desligar o despertador de primeira, também se sente culpado quando ouve isso? Esqueça. Menos não é mais quando se trata do sono "clean". É o que defende Gwyneth Paltrow. Em 18 de dezembro, a atriz contou em um artigo publicado no site do Daily Mail o que seria o sono limpo e relatou que seu estilo de vida não leva apenas em consideração uma alimentação natural, mas dormir de sete a oito horas por noite, podendo chegar, idealmente, a 10.



"Você pode pensar que é apenas uma coisa de meia idade, mas se você se sentir irritado, ansioso ou deprimido, se você ficar facilmente frustrado, esquecido ou luta para lidar com o estresse da maneira como fazia antes, pode ser porque você não está dormindo o suficiente um sono de qualidade", escreveu Gwyneth.

Se até um tempo atrás as pessoas queriam se espelhar em figuras que dormem pouco e produzem muito, no esporte a máxima já tem sido outra há algum tempo, principalmente entre os atletas de alto rendimento. Usain Bolt, por exemplo, chega a dormir 10 horas por dia. Queda no sistema imunológico e no rendimento durante treinamentos, irritabilidade e aumento de lesões são alguns incômodos de atletas que treinam muito e descansam pouco à noite.

Segundo especialistas, o sono tem quatro fases. A primeira é mais superficial, a segunda é mais longa, ainda em relaxamento, e a terceira é muito importante para o atleta, pois é quando há liberação do hormônio do crescimento, etapa de recuperação e desenvolvimento de músculos. Mas a última fase, do REM (movimento rápido dos olhos, na sigla em inglês), é a mais primordial, pois nela ocorrem os processos de cognição e fixação da memória. Ou seja, é nesse momento que o atleta memoriza um movimento importante e prepara o cerébro para reflexos e decisões. Quem acorda antes do tempo perde esses momentos cruciais para o organismo.

Ok, eu só quero me exercitar um pouco, não ter grandes resultados, preciso me preocupar com isso? Talvez sim. Gwyneth disse ter aprendido que um sono de baixa qualidade é ruim para o metabolismo e os hormônios, o que pode levar a ganho de peso, irritabilidade, problemas de memória, entre outros efeitos. Entende agora por que talvez você nade, pule e corra e a balança não se mexe? Pois é. Talvez esteja na hora de avaliar seu sono. Relaxe, coloque o celular de lado, apague a luz e descanse esse tanto sem culpa alguma.

