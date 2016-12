Abre as portas primeiro hotel "de verdade" em Guaíba

Enfim, hospedagem

Para a rede francesa AccorHotels, maior operadora hoteleira do mundo, é "apenas" a 12ª unidade do grupo no Rio Grande do Sul. Para Guaíba, é um acontecimento: o primeiro hotel de rede, seja estadual ou nacional. Na verdade, quase dá para dizer que seria o primeiro hotel "de verdade" da cidade, uma vez que os existentes não têm infraestrutura adequada.

– A gente ficava até chateado, porque a cidade se desenvolveu e, quando as pessoas queriam se hospedar aqui, não tinham opção. O que havia era muito limitado – diz o prefeito Henrique Tavares, que avisa que também está em obras na cidade um outro hotel da rede Accor, mais básico, o Super 8.

O ibis (a rede grafa a marca com minúscula) Guaíba tem 80 apartamentos e localização estratégica, na Rua Dona Frutuosa, perto do Horto Florestal, das empresas CMPC Celulose Riograndense, ThyssenKrupp, Melco Elevadores, Melitta, da Rua São José, principal ponto de comércio da região, e do calçadão da Orla do Guaíba, a apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

As diárias partem de R$ 149, e o Ibis não costuma incluir café na manhã na diária, embora ofereça em separado na maioria das unidades. Desenvolvido pela construtora Pinenge, fica dentro de um bairro planejado, numa área com estabelecimentos residenciais, comerciais e de uso misto.

A abertura segue a agressiva estratégia de crescimento da Accor em cidades de porte médio em desenvolvimento e com crescente demanda por hospedagem – suas mais recentes inaugurações foram em Jacareí e Osasco (SP) e Paranaguá (PR). O Ibis Guaíba será operado pela Atrio Hotéis SA, que também administra outros oito empreendimentos da rede Accor no Rio Grande do Sul.

Uma das marcas da rede é a padronização: os hotéis ibis têm o mesmo tipo de decoração e padrão de serviços no mundo inteiro. Oferece wi-fi grátis nos quartos e nas áreas comuns, com bar funcionando 24 horas por dia. E uma curiosidade: aceita cachorros de estimação de até 15 quilos, cobrando diária de R$ 50 por animal.

