Ainda há surpresa positiva em meio ao desalento no mercado de trabalho

Dados de novembro

Considerado o cenário, o resultado do desemprego em novembro veio menos pior do que se esperava. No Rio Grande do Sul, então, o surpreendente saldo positivo de mais de mil contratações foi um sopro de alívio na caldeira de más notícias. Parte da explicação para o aumento menos dramático da estatística é a que a coluna já abordou várias vezes: diante dos sinais hostis, quase 1 milhão de brasileiros (967 mil) migraram para a inatividade em 12 meses — sintoma do desalento frente a um mercado de trabalho fechado.



Os analistas menos pessimistas projetam sinais mais robustos de recuperação só a partir do segundo trimestre de 2017. Janeiro a março, como se sabe, é um período de poucas novidades econômicas — especialmente positivas. Se a reação de fato se confirmar, desta vez, é possível que as contratações aumentem na segunda metade do próximo ano.

"A recessão terminará nos primeiros três meses de 2017", projeta economista



Isso significa que os números ainda vão piorar. Nesta quinta-feira, ao afirmar que o aumento do desemprego "preocupa enormemente" o governo federal, o presidente Michel Temer projetou que as demissões devem começar a cair no segundo semestre. Mas já está na conta, também dos mais otimistas, que a estatística da multidão em busca de um posto de trabalho suba para 13 milhões de brasileiros antes de começar a minguar.

Temer observou que a angústia do desemprego cria um "sentimento de instabilidade". É um pouco mais complicado, e a tarefa de desatar esse nó é do comando da economia nacional. Sem reação na atividade, o emprego não volta a crescer. Sem interromper a "sensação de instabilidade", o consumo não aumenta para permitir a retomada. Será preciso muito trabalho para permitir a criação de empregos.

