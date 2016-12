As frases que resumem um ano de oscilações no humor da economia

Respostas capitais

Durante o dificil 2016, a seção Respostas Capitais da coluna +Economia ouviu empresários, economistas e especialistas em segmentos que tangenciam a atividade produtiva e o clima de negócios. Da desesperança do primeiro trimestre à expectativa do segundo, passando pela tensão do terceiro e à decepção do quarto, as entrevistas passaram pelo carrossel de emoções que a mais profunda recessão da história do Brasil organizou. Para ter certeza de que este ano difícil terminou, e não terá reencarnação em 2017, selecionamos as frases que marcaram o humor e o ano. Um dos recados é que parte do futuro está na nossa mão. Feliz 2017.