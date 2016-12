Mudanças na Coca-Cola vão além do Rio Grande do Sul

Borbulhas em transformação

As mudanças da Coca-Cola na reta final de 2016 vão além do Rio Grande do Sul, onde a mexicana Femsa assumiu as operações da marca depois de negociação com a Vonpar. Em todo o país, a empresa prepara embalagens redesenhadas de três versões da bebida – Sabor Original, Zero Açúcar e Com Stevia e 50% Menos Açúcares.

Nas latas e garrafas, que chegarão às prateleiras até fevereiro, o nome da marca ocupa posição central, acompanhado das cores vermelha (regular), preta (zero) ou verde (adoçada com stevia). A empresa diz ainda que a Coca-Cola Zero terá nova fórmula, com sabor mais próximo da versão regular.

Foto: Divulgação / Coca-Cola Brasil

