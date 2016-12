Números indicam Papai Noel generoso com Iguatemi 

Porto Alegre

A movimentação nos corredores indicava que o Papai Noel poderia ser generoso com o Iguatemi Porto Alegre neste ano. E alguns números sinalizam que a projeção se confirmou.

Conforme o shopping, o valor das notas trocadas na tradicional promoção de Natal subiu 53% em relação a 2015, o que gerou mais de 135 mil cupons para sorteio de prêmios. O tíquete médio por cliente ficou acima de R$ 2 mil.

O centro comercial ainda sublinha que mais de 200 mil pessoas visitaram a decoração preparada para a data. E o fluxo de veículos cresceu 30%.

Em 2016, ano da expansão do empreendimento, cem novas operações abriram as portas. Para 2017, o Iguatemi prepara ações do Corta-Corta, que começará em 4 de janeiro com a promessa de descontos de até 70%. A novidade da edição do próximo mês é a participação de restaurantes e operações das duas praças de alimentação.

