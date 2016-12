Tecnologia made in RS: portaria nova para 2017 entrar

Passagem para o próximo ano

Um negócio firmado por duas empresas gaúchas pede passagem antes de 2016 fechar as portas. As catracas da nova sede administrativa da Lojas Renner, que ficou pronta neste ano em Porto Alegre, terão sistema de controle made in RS: o acesso dGate foi desenvolvido pela Digicon, de Gravataí.

Segundo a empresa da Região Metropolitana, a novidade tem tecnologia antiesmagamento e anti-fraude. A Digicon afirma que as negociações do dGate no Exterior ajudaram a empresa a superar o volume de vendas do ano passado.

Para 2017, a empresa de Gravataí prevê o lançamento de outra linha de catracas motorizadas – bloqueio inteligente com sensores que abrem automaticamente após a identificação do usuário.

