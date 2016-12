Trudeau ou Temer: quem será a inspiração de Marchezan para secretariado em Porto Alegre?

Equipe

A decisão de adotar critérios técnicos e não políticos para a escolha do secretariado é, sem dúvida, um dos grandes acertos do prefeito eleito Nelson Marchezan. Resta saber se o perfil da equipe será semelhante ao do grupo de trabalho do presidente Michel Temer ou ao do time do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que investiu na igualdade de gênero na composição do governo.

No Canadá, 15 dos 30 integrantes do primeiro escalão são mulheres. Não é difícil pensar em Porto Alegre em bons nomes femininos para ocupar pastas voltadas à área econômica, como Sustentabilidade, Parcerias Estratégicas ou Planejamento e Gestão.

Até o momento, foram anunciados seis dos 15 secretários da nova gestão, todos homens e brancos. Conhecimento é importante. Diversidade também.



