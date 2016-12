Wilson Sons recebe rebocadores

Polaris e Sagitarius

O Grupo Wilson Sons, que opera em um dos terminais portuários de Rio Grande, o Tecon, acaba de receber dois reforços. Neste mês, os rebocadores WS Polaris e WS Sagitarius passaram a integrar a frota da empresa.



Construídos pela Wilson Sons Estaleiros, no Guarujá (SP), os equipamentos têm 24 metros de comprimento e 11 metros de boca. Com essas duas embarcações, a companhia fecha o ano com seis novas unidades.

A empresa ainda projeta para janeiro a chegada de guindastes a Rio Grande. No total, são três do modelo STS (Ship to Shore Container Crane) e oito RTGs (Rubber Tyre Gantry Crane), comprados da chinesa ZPMC. O investimento, segundo a Wilson Sons, foi de US$ 40 milhões.

Apesar da ida ao mercado, o Tecon projeta movimentar em torno de 730 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) neste ano, ante a marca de 743 mil em 2015.

