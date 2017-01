Airbus promete para o final do ano veículo voador compartilhado

Inovação no ar

Os mais velhos vão se lembrar dos Jetsons e seus simpáticos discos voadores. Quando a tecnologia ainda discute os veículos autodirigidos, a fabricante de aviões Airbus informou que planeja lançar até o final deste ano o primeiro protótipo de um veículo voador autopilotado, com lugar para apenas um passageiro. A declaração foi feita na segunda-feira, no evento Digital Life Design, em Munique, aberto apenas a convidados.

Conforme a Airbus, o fato de ser autopilotado permitirá que o dispositivo seja compartilhado por meio de um app, semelhante aos que permitem compartilhar carros. O CEO da Airbus, Tom Enders, afirmou que um século atrás, o transporte urbano passou a ser no subsolo – o primeiro metrô, o de Londres, é de 1863 –, mas agora a tecnologia permite sobrevoar o solo. (Ok, em inglês a frase de Enders fica mais interessante, porque ele opôs underground a above ground, mas a tradução a empobreceu.)

Foto: Reprodução / Airbus

Conforme Enders, o transporte aéreo pode reduzir o custo da infraestrutura do planejamento urbano, porque, voando, não é preciso aplicar bilhões em pontes e estradas. Será um consolo para as cidades que nem chegaram a conhecer metrô?

