Com característica de hostel, empreendimento pretende reduzir custo de hospedagem em Caxias

Com foco no público empresarial, a RD Incorporações lança neste mês projeto que pretende reduzir custos de hospedagem em Caxias do Sul. Para isso, o Come Inn Flat oferece acomodações em que não há necessidade de contratação de serviços de quarto e alimentação.

Diretora administrativa, Verônica Delazzeri diz que a proposta lembra o modelo de um hostel, onde essas cobranças também não integram as diárias, mas foi adaptado ao perfil da cidade:

— Caxias do Sul é bem tradicional, e pensamos que um hostel não daria certo. As instalações são privativas e contam com cozinhas.

Cada um dos oito quartos hospeda até quatro pessoas. Além de cozinhas, as acomodações oferecem internet, televisão a cabo, Netflix e ar-condicionado. Com inauguração prevista para o dia 30, o Come Inn Flat fica no bairro Kayser.



Come Inn Flat será inaugurado no dia 30 Foto: Divulgação / Come Inn Flat

