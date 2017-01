Consultoria aponta sete profissões que estarão em alta em 2017

Sem crise

O ano mal começou, mas o horizonte econômico alimenta projeção de profissões que estarão em alta em 2017. Especializado em recrutamento executivo, o PageGroup aponta cargos que ganharão espaço nos próximos meses por conta de novas necessidades das empresas. A Michael Page, uma das unidades da consultoria, lista sete funções, cujos salários vão de R$ 5 mil a R$ 45 mil.

1. Gerente de desenvolvimento de negócios/parcerias para meios de pagamento



O que faz: mantém contatos com empresas da mesma área. Busca ampliação de serviços e negócios.

Requisitos: conhecimento sobre crédito, bancos, e-commerce, tecnologia e perfil do consumidor.

Motivos da alta: mercado em expansão, com interesse de fundos de investimento.

Salário: de R$ 12 mil a R$ 20 mil

Leia mais

As frases que resumem um ano de oscilações no humor da economia

O nicho vegano, onde o consumo está em tendência de aumento

"Sinais mais claros de recuperação virão no segundo trimestre de 2017", projeta Maílson da Nóbrega



2. Especialista em UX



O que faz: é responsável por design thinking e estudos de tendências sobre o relacionamento de clientes e empresas, especialmente no cenário virtual.

Requisitos: estar atento a inovações e ter concluído trabalhos de pesquisa de mercado, comunicação, tecnologia e análise de dados.

Motivos da alta: força do ambiente virtual e necessidade das companhias entenderem como devem interagir com clientes.

Salário: de R$ 5 mil a R$ 15 mil

3. Especialista em UI

O que faz: pesquisa como atrair atenção de consumidores no cenário virtual, cuidando de aspectos como formatos, cores e ambientação.

Requisitos: em geral, formação nas áreas de arquitetura, design, comunicação e conhecimento tecnológico em ferramentas gráficas.

Motivos da alta: essencial para complementar o trabalho do especialista em UX.

Salário: de R$ 5 mil a R$ 15 mil

4. Cientista de dados

O que faz: cria soluções depois de levantar e analisar tendências em dados.

Requisitos: conhecimento em áreas como Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Matemática, Estatística e Física.

Motivos da alta: consolidação da área digital e importância da avaliação de dados.

Salário: de R$ 5 mil a R$ 30 mil

5. Gerente de acesso na indústria farmacêutica

O que faz: pensa estratégias de acesso da empresa em mercados públicos e privados, além de interagir com entidades regulatórias.

Requisitos: formação na área de saúde – apesar de haver profissionais com bagagem acadêmica em administração.

Motivos da alta: lançamento de produtos de acordo com demandas de clientes e órgãos regulatórios.

Salário: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

6. Gerente de educação continuada em serviços clínicos



O que faz: elabora plano de educação clínica em hospitais e laboratórios. Requisitos: formação em enfermagem ou campo similar na área de saúde.

Motivos da alta: busca por padronização e qualidade de atendimento.

Salário: de R$ 12 mil a R$ 15 mil

7. CFOs para empresas em reestruturação

O que faz: responsável pela área financeira da empresa.

Requisitos: liderança em transações operacionais, com foco no crescimento.

Motivos da alta: projeção de novo ciclo de crescimento depois de dois anos de reestruturação marcados por redução de custos.

Salário: de R$ 30 mil a R$ 45 mil

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo