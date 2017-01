Custo de shoppings salga conta de restaurante em Porto Alegre

Dificuldades

Proprietário do Marco's, especializado em frutos do mar, Marcos Costa não está entre os lojistas reunidos pela CDL-PoA para tentar buscar conciliação com os shoppings. Mas compartilha com os leitores dados de correspondência recente — a terceira em curto período — enviada à administração do empreendimento em que está localizado para ajudar a explicar os efeitos da crise na relação.

Leia mais

Lojistas enviam lista de pedidos aos principais shoppings de Porto Alegre

Mais de uma centena de lojistas pede mudanças nos shoppings de Porto Alegre

Porto Alegre terá um novo shopping



Seu restaurante tem 60 metros quadrados e está ao lado de outro que fechou. Em dezembro, a conta foi de R$ 58 mil, resultante de dois aluguéis — o de dezembro e o tal 13º —, condomínio e fundo promocional.

Operava até então com um "pequeno desconto concedido e não renovado", que equivalia a 15% da renda bruta, mas em dezembro a conta saltou para 25% da renda bruta. Na comunicação, expõe a situação e termina assim: "Peço, rogo, quero seguir aberto".

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo