Dona da Souza Cruz compra fabricante do Camel para formar maior empresa de tabaco do mundo

Aquisição bilionária

2017 começou com pé no acelerador das fusões e aquisições internacionais. Um dia depois do comunicado da fusão entre duas empresas europeias do segmento ótico, a italiana Luxxotica e a francesa Essilor, a British American Tobacco (BAT) anunciou que vai comprar os restantes 57,8% da rival Reynolds American, com sede nos Estados Unidos, que ainda não estavam em seu poder, por US$ 49,4 bilhões. O objetivo de se tornar líder nos EUA e no mercado de cigarros eletrônicos.

A BAT é a controladora da Souza Cruz no Brasil e dona de marcas tradicionais como Lucky Strike, e a Reynolds tem marcas icônicas em seu portfólio, como a Camel. O anúncio do negócio foi assinado pelo atual presidente mundial da BAT, o brasileiro Nicandro Durante, nascido em Goiás, filho de uma família italiana. Ele passou a trabalhar na holding com a compra da Souza Cruz pela British American, em 1981.

Leia mais

Häagen-Dazs esfria lista do avião de Temer e projeta lançamentos neste ano

Subway se espalha no RS e projeta novas lojas em 2017

Starbucks quer triplicar rede no Brasil mas ainda não tem planos para o RS



O negócio cria a maior empresa de tabaco do mundo. Em outubro do ano passado, a Reynolds havia rejeitado a primeira oferta de compra. Agora, a BAT aumentou sua oferta em mais de US$ 2 bilhões. Conforme o comunicado, um dos motivadores do negócio é o acesso direto ao mercado americano para a British American. A Reynolds é a número 2 em vendas de cigarros nos EUA, com 34% de participação e três das quatro marcas mais vendidas. A BAT tem presença significativa em países emergentes na América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia, que representarão 60% do volume das duas empresas reunidas.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo