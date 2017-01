Gaúcha Pmweb é vendida para a Wunderman, a única digital entre as 10 maiores agências globais

Negócios

Depois de fazer sua primeira grande compra, no ano passado, a agência de marketing digital gaúcha Pmweb foi vendida à Wunderman, única digital entre as 10 maiores agências do mundo. A Pmweb, fundada em Porto Alegre há 20 anos, tinha setoe sócios, entre os quais Tárik Potthoff e Augusto Rocha. Por força do contrato, nenhum deles está comentando o negócio, mas interlocutores asseguram que estão com o sorriso nas orelhas, não apenas pelo valor do negócio – não divulgado – como pelo projeto de crescimento embutido, que representa novas oportunidades de consolidação do segmento, ou seja, novas aquisições.

A Wunderman faz parte do britânico WPP, maior grupo de comunicação do mundo. Há menos de um ano, em fevereiro de 2016, o WPP havia comprado outra agência de comunicação digital gaúcha, a 3yz, de Roberto Sirotksy e Nicolas Motta, incorporada pela Ogilvy do Brasil.

Leia mais

Pmweb faz sua primeira grande compra

Grupo britânico WPP compra a gaúcha 3yz



A Wunderman foi fundada por Lester Wunderman em Nova York no final da década de 1950, e responsável pela invenção do CEP, do marketing direto e dos programas de fidelidade. No comunicado que informa a transação, a Pmweb afirma que ter o apoio desse grupo "traz duas certezas: a primeira é de que iremos avançar cada vez mais rápido e a segunda é que os principais beneficiados serão os nossos clientes". A missão da Wunderman é investir em BI, dados e mídia para descobrir novas maneiras de as empresas se relacionarem com os seus clientes.





Depois de atuar por 16 anos de forma independente, a Pmweb havia se unido à Responsys, em 2012. Um ano depois, a gigante Oracle comprou a Responsys e se tornou, por tabela, "sócia" da agência gaúcha, caso único no mundo. No início de 2016, a Pmweb comprou a Intuitive e sua expertise em CRO.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo