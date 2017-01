Lojas Colombo encerra atividades no BarraShoppingSul 

Decisão de fim de ano

A Lojas Colombo fechou, nos últimos dias de dezembro, seu ponto de venda no BarraShoppingSul. Conforme a empresa, foi uma decisão pontual, específica, provocada pelo fato de não ter conseguido trocar de local no centro comercial localizado na zona sul de Porto Alegre.

O episódio acabou provocando rumores sobre uma eventual mudança na estratégia da empresa, de eliminar todas as unidades de shoppings, o que a empresa nega com veemência, reiterando que a decisão é específica para o shopping do grupo Multiplan. A coluna fez contato com outros shoppings de Porto Alegre, que confirmaram não existir nenhum sinal de saída da Colombo de seus empreendimentos. Consultado pela coluna, o BarraShoppingSul respondeu que ainda não pode comentar a nova ocupação do espaço.



Leia mais

Adelino Colombo: não mexam com a Colombo errada

Adelino Colombo: o Brasil está doente, mas não vai morrer

A Colombo tem 250 lojas físicas nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de dois grandes centros de distribuição em Porto Alegre e Curitiba, com um frota própria de cerca de 150 caminhões. Seu diretor-presidente e fundador, Adelino Colombo, tem dito que a crise afetou as vendas da rede, assim como todo comércio de produtos de preços mais altos, como móveis e eletrodomésticos, especialidades da Colombo. Em junho passado, Adelino admitiu ter fechado "três ou quatro" lojas em Santa Catarina e no Paraná por mau desempenho ou aluguel elevado, mas avisou que seguia investindo, abrindo uma unidade "grande" em Capão da Canoa, e preparando a abertura de outras em Itajaí (SC) e Curitiba (PR).

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo