Maria Silvia dá um banho de modernidade ao BNDES

Símbolo de acesso privilegiado a grandes empresas e setores "escolhidos", o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou uma das maiores guinadas em sua política de financiamento na manhã desta quinta-feira. Como resultado de estudos de mais de seis meses, desde que a atual diretoria assumiu a instituição, o banco está mudando seu foco setorial para o baseado em tipo de projeto, valorizando atributos como inovação, educação, saúde, micro, pequenas e médias empresas, ambiente e exportação. Uma das exceções será o setor de infraestrutura, extramamente dependente dos recursos para financiamento a longo prazo do banco.

– Estamos fazendo uma transição bastante forte – foi avisando a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, para logo depois admitir que a mudança é "profunda".

Foi quase um eufemismo nos dois casos. Uma das primeiras explicações sobre os novos critérios é a seguinte: "maior retorno social do que retorno privado". Até há pouco, a declaração de Maria Silvia provocaria espanto. O primeiro sinal de mudança drástica no BNDES, reiterado há pouco por sua presidente, é a ênfase no financiamento de projetos ambientalmente limpos:

– O BNDES não financia mais térmicas a carvão – lembrou sua presidente, depois de ter sofrido pressão para revisar a regra já anunciada.

Os projetos "limpos", explicou Maria Silvia, terão maior percentual de TJLP, o juro mais barato do país. A presidente do BNDES também confirmou informações que vinham sendo especuladas: empresas que se financiarem com 50% ou mais de TJLP terão restrição maior do que legal na distribuição de dividendos, ou seja, reduz a apropriação dos acionistas dos resultados do projeto apoiado com recursos públicos.

A cereja do bolo de reformas drásticas no BNDES envolve outro ponto habitualmente criticado no banco, a dificuldade de acesso. Ainda não está definido em detalhes, mas Maria Silvia prometeu que linhas do banco, como Finame, virão a ser distribuídas por fintechs, startups financeiras, mais ágeis e simplificadas do que bancos.



Outra mudança anunciada há pouco diz respeito ao momento delicado que as empresas atravessam, muitas afogadas em dívidas e sem caixa. O BNDES passará a liberar diretamente, sem intermediação de outras instituições financeiras, recursos para capital de giro a partir de R$ 10 milhões. A liberação direta reduz o custo do empréstimo, porque elimina o spread do repassador.

– Nossa ênfase em capital de giro, nesse momento, não é para estimular a economia, é para preservar a economia, nesse momento em que as empresas estão extremamente alavancadas (endividadas) – disse Maria Silvia.

O banco também vai simplificar todas suas linhas de crédito, classificando os projetos entre Padrão B, com condições de mercado, até Incentivado A, com até 80% de TJLP.