O nicho vegano, onde o consumo está em tendência de aumento

Mercado promissor

Amadureceu em Caxias do Sul o projeto da loja que se apresenta como a primeira vegana do interior do Estado. A Tchê Vegano oferece alimentos congelados, produtos sem glúten e açúcar e até petiscos para cães.Entre os mais de 500 itens, estão gelatinas de algas marinhas, maionese orgânica, esfihas de soja e leites de aveia e castanha.

Criada pelo empresário vegano Ismael Toigo, fica no bairro Pio X. Para crescer, a Tchê Vegano aposta no aumento da parcela de brasileiros que adotaram os conceitos criados em 1944, na Inglaterra, por Donald Watson.

Em busca de uma vida mais sustentável, o veganismo cresce em média 40% ao ano no Brasil e vem se tornando um nicho de mercado promissor. No Brasil, estima-se que 4% da população, cerca de 7,6 milhões de pessoas, seja de vegetarianos (não comem carne), muitos deles, veganos (não comem nada de origem animal, como ovos e leite).



