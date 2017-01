Parceria entre Natalicio e Miolo tem outro ponto em Porto Alegre

Novo brinde

Antes de encerrar 2016, a Champanharia Natalicio fez novo brinde. Inaugurou no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a terceira wine store da rede, lançada em parceria com a vinícola Miolo em 2015. Com capacidade para mais de 200 pessoas, tem área reservada para eventos particulares. A segunda loja na Capital oferece a linha de mais de 85 rótulos da Miolo.

— Somos parceiros estratégicos e exclusivos da Natalicio. O conceito da champanharia auxilia na divulgação de nossos produtos — afirma Adriano Miolo, superintendente da vinícola.

No plano de expansão, estão unidades em Canoas, Gramado e Recife (PE). As primeiras ficam no Iguatemi Porto Alegre e no Jardim Paulista, em São Paulo.

