Quatro filmes em que entrevistas de presidentes dos Estados Unidos têm papel central

A primeira entrevista coletiva concedida por Donald Trump depois da eleição para a presidência dos Estados Unidos, nove dias antes da posse, foi uma pá de cal na esperança de que o discurso arrogante e xenófobo fosse apenas uma alavanca eleitoral. Teve bravata — "serei o maior gerador de empregos que Deus já criou" —, palavrão, pressão empresarial e bate-boca com jornalista. Nada "presidential", como dizem os americanos. Para comparar, a coluna listou alguns filmes em que conferências de imprensa tiveram papel central.

Meu Querido Presidente (1995)

Lá se vão 22 anos, mas o tema do filme que tem uma impressionante cena do contato do presidente com jornalista já era uma lei para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos combustíveis fósseis. É provavelmente a comédia romântica mais recheada de política de Hollywood, com um presidente viúvo que se envolve com um lobista "do bem".

Impacto Profundo (1998)

Uma das curiosidades de um dos mais famosos filmes com presidentes negros é a combinação prévia entre um digno Morgan Freeman e a repórter que esbarra quase acidentalmente na informação de que um cometa vai atingir a Terra para abordar o tema na entrevista coletiva na Casa Branca.

W (2008)

Uma demolidora abordagem da trajetória de George W. Bush de filho problemático de um ex-presidente até se tornar seu improvável sucessor, anos depois. Bush também tinha problemas sérios em pronunciamentos públicos e entrevistas coletivas, como algumas cenas do filme deixam claro.

Ponto de Vista (2008)

Não é exatamente uma entrevista, mas o pronunciamento de um presidente americano no Exterior o ponto de partida desse filme com um curioso roteiro, construído a partir de uma colagem de pontos de vista, literalmente. Uma das curiosidades é o uso de dublê de corpo para o ocupante da Casa Branca, abordado sem reserva.

