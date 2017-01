Receita Federal lança serviço online de atualização de dados do CPF

A partir da próxima semana

A Receita Federal oferecerá, a partir do próximo dia 16, serviço online e gratuito de atualização de dados no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, independentemente da idade, poderão aproveitar a novidade.

Para atualizar informações do CPF, como nome, endereço e telefone, o contribuinte deverá preencher formulário eletrônico, disponível no site do órgão. A estimativa é de que em torno de 191 milhões de pessoas possam utilizar a ferramenta.

A Receita ainda informa que, mesmo com a novidade, o serviço presencial de alteração de CPF continua disponível em unidades de atendimento dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nesses locais, há cobrança de tarifa de até R$ 7.

Segundo a Receita, também serão disponibilizados novos modelos de comprovantes de inscrição e situação cadastral de CPF com uso de QR Code, espécie de código de barras digital. A avaliação do órgão é de que, entre outras vantagens, haverá simplificação do processo de verificação de autenticidade do comprovante.

