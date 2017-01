Sem cochilar, fabricante de colchões quer crescer de 10% a 11% em 2017

Com unidade gaúcha

Fabricante de colchões e espumas industriais, o Grupo CBP – que tem a licença da marca King Koil – não quer dormir no ponto em 2017. Com fábricas em Bento Gonçalves e Monte Mor (SP), a empresa projeta alta de 10% a 11% no faturamento deste ano.

– Uma das estratégias da fábrica gaúcha, em 2016, foi ter estoque para fazer entregas rápidas – conta o diretor nacional de vendas, Ricardo Miorelli.

A unidade na Serra conseguiu manter o quadro de funcionários de 125 pessoas no ano passado. Em São Paulo, foi diferente. Nos primeiros meses de 2016, cerca de 30 trabalhadores foram demitidos, corte compensado com 70 contratações no último trimestre.

A fábrica de Bento Gonçalves produz quase 9 mil colchões de mola por mês, além de boxes. Miorelli diz que, nos últimos três anos, as vendas na Região Sul saltaram 95%.

