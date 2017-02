Será que os gaúchos vão deixar o aeromóvel passar encilhado? 

Chineses no RS

Desenhado há mais de um ano, o projeto de uma ligação por aeromóvel entre Gramado e Canela travou na troca de administração das duas cidades. O projeto de Canoas teve suspensão anunciada pela prefeitura, mas tanto obras quanto medições seguem.

Teve até um desembarque de peso na Região Metropolitana: a China Railway Engineering Group (Creg), que tem ativos de US$ 110 bilhões. Interessada no meio de transporte por via elevada de propulsão pneumática, criado pelo gaúcho Oskar Coester, a Creg abriu escritório em Canoas.

Venceu licitação para um trecho da via elevada de R$ 80 milhões, 20% inferior ao preço de referência. Mas os chineses já sinalizam interesse em investir R$ 1 bilhão só no Estado, na ligação Canela-Gramado, em Rio Grande e na Grande Porto Alegre. Será que a via passa encilhada e não entramos?

