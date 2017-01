Starbucks quer triplicar rede no Brasil, mas ainda não tem planos para o Rio Grande do Sul

Café turbinado

Com a expectativa de que, em breve, possa superar o valor de mercado da McDonald's no mundo, a Starbucks no Brasil planeja triplicar sua presença no Brasil. A meta é levar as atuais 103 lojas a um total de 367 em quatro anos, com foco fora do eixo Rio-São Paulo. Ainda não há planos específicos para o Rio Grande do Sul: a expansão deve começar por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

A forma de viabilizar o plano de expansão em ano de crise, conforme informações do Estadão Conteúdo, a empresa vai dar preferência a produtos mais baratos do que os encontrados usualmente em seus pontos de venda. Também deverá aumentar a oferta de alimentos, com o objetivo de dar fluxo às lojas durante todo o dia. A intenção foi divulgada depois de um ano em que a rede não abriu lojas no Brasil. Desde sua chegada ao país, em 2007, vinha em ritmo lento de inaugurações, média de 10 por ano.

A informação sobre a expansão no Brasil chega justo um dia depois da publicação de um relatório da firma de investimentos Nomura apontando que a Starbucks Corp deve superar o McDonald's como companhia mais valiosa do setor de restaurantes no mundo. Nas contas da Nomura, as ações da empresa que marcou seu posicionamento usando o nome dos clientes nos copos de café devem subir 8,4% no ano, fruto de aumento de vendas nas mesmas lojas estimado em 5%.

Um dos argumentos é o de que no setor de bebidas há mais oportunidade de crescimento e menos concorrência — enquanto o McDonald's enfrenta a competição feroz da Subway e da Burger King, por exemplo, não há uma rede global de cafeterias que concorra em pé de igualdade com a marca dos raios verdes. Em 2016, as ações da Starbucks fecharam com queda acumulada de 7,5%, o que que fez a empresa anunciar menor velocidade na expansão.