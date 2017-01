Subway se espalha no RS e projeta novas lojas em 2017

Comida rápida

Se a Starbucks esnoba o Estado, outra rede global de franquias de comida rápida vem se esparramando pelo território gaúcho. Em 2016, a Subway abriu 11 lojas e chegou a 97 no Rio Grande do Sul. Neste ano, pretende inaugurar mais oito pontos, em cidades como Santana do Livramento, Vacaria e Cruz Alta.

Em 2011, quando acelerou seu crescimento, a rede americana estava em 224 municípios no Brasil, com 820 lojas. Até o final de 2016, somava 2.120 em 652 cidades, mais do que na Alemanha e no México.

No ano passado, a Subway cresceu 12% no Brasil. Em 2017, projeta alcançar alta de 15% a 20%. No país, a marca quer ultrapassar o Reino Unido, com suas 2.245 lojas, no primeiro semestre de 2017, e chegar a 3 mil unidades em dois anos.

