Bella Gula tem auxílio de Harvard e mais quatro universidades para expansão nos Estados Unidos

Açúcar nos negócios

A gaúcha Bella Gula começa a colocar açúcar em seu projeto de expansão no Exterior, que prevê a abertura da primeira loja da marca nos Estados Unidos no início de 2018. Para estudar o terreno em que pisará, a rede de confeitarias contratou a consultoria global Boston Innovation Gateway (BIG).



Por meio do acordo, a empresa do Rio Grande do Sul foi cadastrada no Innovation Olympics, projeto que ajuda no desenvolvimento das estratégias. Assim, receberá suporte de estudantes de cinco universidades americanas — entre elas, Harvard — para organizar seus negócios no país.

Com o auxílio, o diretor da Bella Gula, Bernardo Thomaz, não vê possibilidade nem de o governo Trump, que promete proteção a companhias dos EUA, azedar a expansão.

— Queremos entrar no país para gerar mais empregos e arrecadação com tributos — ressalta.

Com 31 lojas abertas em RS, SC, SP, PR e Distrito Federal, a Bella Gula deseja inaugurar no Brasil de seis a 10 unidades neste ano. Em 2016, conforme Thomaz, cálculos apontam alta em torno de 6% no faturamento.

