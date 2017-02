Como a Brasil Kirin fez o pior negócio do mundo e por que o preço da cerveja pode subir

Ressaca

Em meados de 2011, a japonesa Kirin Holdings comprou 50,45% da Schincariol por R$ 3,95 bilhões, dando início à Brasil Kirin. Cinco anos e meio depois, os executivos orientais vendem o braço brasileiro da companhia para a holandesa Heineken. O valor do negócio? Aproximadamente R$ 2,2 bilhões. Isso mesmo. Entre um e outro negócio na terra da jabuticaba, o prejuízo asiático foi de R$ 1,75 bilhão.

Do plano de negócios imaginado, pouca coisa deu certo. Quando o grupo japonês desembarcou no país, o prometido era aumentar as vendas em 10% por ano e lucrar R$ 2,5 bilhões em quatro anos. Em vez disso, o prejuízo foi de

R$ 3,8 bilhões. Mesmo estreando como a segunda maior empresa do setor, não conseguiu encontrar espaço no disputado mercado local.

Na prática, enfrentou os mesmos obstáculos que, anos antes, levaram Adriano e Alexandre Schincariol a venderem sua parte na cervejaria: patinaram no segundo lugar, sem conseguir ganhar fôlego. Enquanto isso, Petrópolis e Heineken não pararam de engordar o número de clientes.

De "mercado emergente promissor", como citava o comunicado emitido quando foi anunciada a aquisição da Schincariol, o Brasil se tornou, em pouco tempo, grande problema para os japoneses. Não que o país não seja um belo mercado para venda de cerveja, mas é que a concorrência por aqui é dura. A Ambev, do bilionário Jorge Paulo Lemann, domina mais de 60% do mercado — estimativas de consultorias variam, mas giram em torno dessa projeção.

Leia mais

Compra da Brasil Kirin mostra que mar da cerveja não está para peixe pequeno

Fábrica da Coca-Cola de Porto Alegre pode ser ampliada

Uma em cada três cervejas no mundo será "brasileira"

Na terra do chocolate, bar quer volta da forma original de beber cerveja



Para enfrentar o adversário gigante, a Brasil Kirin tentou competir com preços mais baixos. A estratégia, que reduziu ainda mais a margem de lucro, não funcionou. Com mais fôlego financeiro e mais capilarizada no território nacional, a Ambev fez o mesmo e se deu melhor.

Sem muita alternativa, a opção japonesa foi abrir mão do negócio antes que o prejuízo crescesse. Sorte dos holandeses, que chegaram a fazer, anos atrás, oferta bem maior do que os R$ 2,2 bilhões pagos aos asiáticos para a Schincariol e acabaram não levando.

A expectativa de analistas que acompanham o mercado cervejeiro é de que a Heineken, com maior envergadura, adote outras estratégias — deixando de lado a competição de preços — para ganhar terreno. Isso daria gás para as demais empresas do setor também aumentarem as margens. Animadas com essa possiblidade, as ações da Ambev na Bovespa avançaram 0,75% nesta terça-feira.

Entre as alternativas que a Heineken teria para crescer, está a compra da brasileira Petrópolis, dona da Itaipava. Não é segredo para ninguém que os holandeses estão de olho na empresa controlada por Walter Faria.

De malas prontas, a Kirin volta os olhos para os mercados que, para a companhia, sempre foram prioridades: Ásia e Oceania. No mesmo dia em que anunciou a venda da divisão brasileira, confirmou a compra de uma grande cervejaria em Mianmar. Acostumados a bebidas fortes, como o tradicional saquê, ao que parece, os japoneses tiveram ressaca causada pela cerveja brasileira.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo

*A colunista Marta Sfredo está em férias