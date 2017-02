Direção do shopping de Gravataí promete mostrar quem são os lojistas que não pagam aluguéis 

M.Grupo

O proprietário dos shoppings Gravataí e Lajeado se manifestou pela primeira vez após a Justiça decretar falência da Magazine Incorporações, considerada a empresa carro-chefe do M.Grupo.



Lojistas do complexo comercial de Gravataí reclamam que o empreendimento teve o fornecimento de luz cortado pela RGE por falta de pagamento da administradora. A dívida gira em torno de R$ 1,79 milhão.

Por meio de assessoria de imprensa, a direção do M. Grupo afirma que está fazendo um relatório financeiro com todos os recebimentos _ por loja _ e todos os pagamentos realizados de 2015 até agora. Se compromete ainda a apresentar qual o índice de inadimplência e quem são os lojistas que não estão pagando os aluguéis.

"O que se sabe é que muitos lojistas que estão nas reuniões de protesto são inadimplentes", diz o texto.

A promessa é apresentar os números ao juiz, à imprensa e aos lojistas em assembleia, que será marcada "com urgência". Nenhuma data, no entanto, foi especificada.

O pedido de falência da empresa — decretado na semana passada — partiu de um credor. Além de solicitar informações sobre contas e bloquear bens, a juíza Giovana Farenzena nomeou um perito contábil, administrador judicial e leiloeiro para tratar da venda de ativos. Na sentença, argumentou que a empresa está em "estado pré-falimentar".

Enquanto isso, lojistas tentam encontrar uma solução para restabelecer o fornecimento de luz. Por enquanto, o funcionamento do comércio só é possível devido a instalação de geradores. A concessionária de energia afirma que não pretende renegociar o débito porque acordo firmado, ainda 2016, com a administração do shopping não teria sido cumprido.

Os comerciantes alegam que pagaram as contas em dia, contrariando a informação do M. Grupo e que o corte se deu devido ao alto índice de inadimplência.

O Shopping Gravataí gera cerca de 1 mil empregos, entre diretos e indiretos.