Empresa gaúcha lança primeira agência bancária 100% digital do país

Nos últimos anos, a distância de 3,9 mil quilômetros que separa Porto Alegre e Belém foi percorrida diversas vezes pelo empresário Givanildo Luz, diretor-presidente do Saque e Pague. O motivo? Em parceria com o Banco do Estado do Pará (Banpará), a empresa gaúcha de tecnologia lançou nesta semana a primeira agência bancária 100% digital do Brasil. Trata-se de um terminal de autoatendimento que permite ao cliente utilizar todos os serviços tradicionalmente oferecidos por bancos.

O depósito é realizado sem envelope — e o dinheiro entra diretamente na conta corrente —, cartões com a função débito e crédito podem ser liberados de forma instantânea em caso de necessidade, e cheques são compensados na mesma hora. Dúvidas sobre investimentos podem ser resolvidas com atendimento por videoconferência com um especialista.

A empresa gaúcha desenvolve tecnologia para outros 10 bancos — Banrisul entre eles — e conta com 800 terminais distribuídos em 15 Estados brasileiros. Com as instituições financeiras investindo cada vez mais em automação para reduzir custos, a Saque e Pague simplesmente não sentiu a crise na economia brasileira.

No ano passado, triplicou o faturamento em relação a 2015 e investiu mais de R$ 100 milhões, conta Luz. Para 2017, estão previstos aporte de mais R$ 60 milhões e a contratação de mais 50 funcionários. Hoje são 200 colaboradores.

Luz conta que já está em andamento negociação com outros bancos para instalação de outras agências digitais, mas prefere não revelar nomes. A expectativa é terminar 2017 com 20 pontos instalados pelo país.

*A colunista Marta Sfredo está em férias