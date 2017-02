Endividamento menor das famílias pode dar fôlego às vendas no comércio

Alento

Depois de meses difíceis, com queda expressiva nas vendas, o comércio varejista ganha um alento. Estudo inédito realizado pela Fecomércio-RS aponta que o nível de endividamento das famílias — um dos principais vilões responsáveis pelo freio no consumo — começa finalmente a cair.

No último ano, a população fez com bastante eficiência o que o governo ainda não conseguiu: apertar o cinto, pagar parte das dívidas e contrair despesas menores. Como boa parte do crédito disponibilizado no Brasil é de curto prazo, já seria possível falar em espaço para novas compras financiadas ainda em 2017 — isso se a taxa de juro ajudar.

— Não podemos garantir que o varejo vá voltar a crescer em breve, mas podemos afirmar, com certa segurança, que o endividamento das famílias não será o empecilho para a retomada — explica Lucas Schiffino, economista do Sistema Fecomércio e responsável pela pesquisa.

O estudo também desfaz o mito de que o brasileiro é um povo consumista. Cruzamento de indicadores mostra que boa parte do endividamento no país está relacionado ao crédito imobiliário e para aquisição de bens de longo prazo.

Um dado relevante — e aparentemente contraditório —reforça a tese. Em 2015 e 2016, o percentual de renda utilizado para pagar despesas com consumo bateu recorde, um reflexo da redução no rendimento das famílias, impactadas pelo desemprego, e não pela gastança excessiva.

— Não tem necessariamente a ver com gasto desenfreado — sustenta Schiffino.

