Fnac anuncia que vai sair do Brasil

Desistência

Essa é daquelas informações que doem ter de dar... No dia em que anunciou seus resultados globais, a Fnac Darty, rede francesa de lojas de produtos eletrônicos, culturais e eletrodomésticos, avisou que pretende se retirar do Brasil. O grupo passou a assinar com nome dobrado no ano passado, quando a Fnac comprou uma concorrente, também francesa, a Darty. Em Porto Alegre, a marca tem uma unidade no BarraShoppingSul. Conforme a empresa, seus resultados ficaram no zero a zero em 2016, mas as vendas e a rentabilidade estariam em alta (veja abaixo o trecho em que a empresa anuncia formalmente sua retirada do Brasil).





Se há um consolo, dá pra pensar que uma francesa se vai (a Fnac), outra vem (a Decathlon), embora em segmentos bastante diferentes. A Fnac está no Brasil desde o fim dos anos 1990, mas, há alguns anos, vinha enfrentando dificuldades para atingir o equilíbrio no país. O Brasil representa menos de 2% de seu volume de vendas total, com cerca de uma dezena de lojas no país. Segundo o comunicado disponível no site da empresa, já foi iniciado um processo para "buscar um sócio que dê lugar à retirada do país".

As vendas globais do grupo subiram 79,6% no quarto trimestre. No ano passado, o grupo relatou crescimento nos negócios tanto na França (2,1%) quanto no conjunto dos países em que atua (1,3%). O comunicado ainda tem uma declaração do presidente do grupo, Alexandre Bompard, afirmando que "os resultados de 2016 da Fnac Darty são muito sólidos e de forte crescimento".



