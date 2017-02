Justiça determina mudança na administração do shopping Gravataí

M.Grupo está fora

A Justiça afastou a empresa Globalmalls — do M.Grupo — da administração do shopping Gravataí. O responsável pelo gerenciamento do complexo de compras passa a ser a consultoria Pró-Overseas, especializada no planejamento, comercialização e viabilização de shopping centers no Estado.

Quem assume o comando agora é Eduardo Oltramari, superintendente do Shopping Total, que chegou a administrar locações no complexo no início do empreendimento.

Na sentença, a Justiça cita a crise vivida pelos lojistas nas últimas semanas. No dia 10 de fevereiro, o fornecimento de energia foi cortado por falta de pagamento. A ação foi ajuizada pela Ápice, que reúne os investidores no shopping. Na maioria, são fundos de pensão.