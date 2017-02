Mesmo com queda no lucro, ações do Banrisul sobem 6% na Bovespa

Para o alto

Dessa vez, não foram as especulações do mercado financeiro que fizeram as ações do Banrisul dar um salto na Bovespa. O preço do papel do banco na bolsa disparou 6,2% ontem impulsionado pela divulgação do balanço de 2016. Apesar da queda no lucro, o resultado operacional da instituição cresceu 33%.



Desde que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou, no final de janeiro, que o banco estará na mesa de negociação da dívida do Estado com a União, o preço do papel já subiu mais de 25%. A Bovespa chegou a pedir explicações à instituição após o ocorrido.

O avanço de quinta-feira indica que a possibilidade de venda do banco público não é a única razão para deixar os analistas animados. A queda no lucro líquido do banco foi relativizada por investidores porque existe o entendimento de que em 2015 a instituição teve receitas consideradas extraordinárias, como o ganho com a variação cambial — uma vantagem que não conseguiu repetir em 2016.

Por isso, o indicador mais olhado foi o resultado operacional, que mostra a eficiência do banco em realizar o próprio trabalho. É o avanço acima de 30% que sustentou tanta animação na Bovespa.