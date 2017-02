Mudança na regra de conteúdo nacional era inevitável, mas pesou

Risco de mais cortes

Não são promissores para o Rio Grande do sul os desdobramentos da decisão do governo federal de reduzir praticamente à metade a exigência de conteúdo nacional para o setor de exploração e produção de petróleo e gás. Há tempos a coluna vem advertindo que dessa decisão, anunciada no final da semana passada, dependeria o futuro dos polos navais no Estado – a essa altura, perdão para o plural.

Um dos aspectos mais críticos para o Estado – e para a indústria nacional – é a redução da exigência para construção de plataformas, de 65% para 25%. As indústrias de máquinas e equipamentos trabalhavam com projeção de redução para 40%, que já seria drástica, mas realista. Se por um lado criou estruturas e empregos, a exigência de conteúdo nacional também gerou miragens e distorções, da formação de cartel entre as empreiteiras nacionais para disputarem os bilionários contratos da Petrobras até a relativização da produtividade.

Leia mais

Indústria nacional fica entre boia e naufrágio

Para evitar quebradeira, indústrias pedem conteúdo nacional produtivo

Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Ecovix, em Rio Grande

Foi por saber das ameaças embutidas em uma decisão desse calibre que, no ano passado, a coluna ouviu Harro Burmann, gaúcho que tentava em Suape (PE) retomar a lógica da produção nacional com parâmetros internacionais de horas/homem por plataforma. Sem a ameaça da concorrência global, o Brasil chegou a operar com 9 milhões de horas-homem por embarcação. No Estaleiro Atlântico Sul, a aplicação de métodos de gestão e processos reduziu esse número a menos de 2,4 milhões.

Agora, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) argumenta que só as novas regras acrescentarão 1 milhão ao contingente de 12,9 milhões de desempregados que o Brasil registrou em 2016. Não é impossível que boa parte dessa conta viesse com ou sem mudança nas regras. Embora necessária, a revisão veio drástica demais. Vai provocar reação, e já começa a despertar a indústria para mobilizações contrárias à medida.



Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo