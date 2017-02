Natura aposta em maquiagens para homens e mulheres

Cosméticos

A coluna mostrou que uma das cinco tendências apontadas pela TrendWatching para empresas da América Latina em 2017 se chama Equalizationall. A pronúncia não é tão simples, mas o significado do termo, de fácil compreensão: trata-se da postura de marcas que procuram ser inclusivas, com soluções para clientes de diferentes perfis.

Para a consultoria, uma das companhias é a Natura. A companhia brasileira deu nesta semana novo exemplo: relançou a Natura Faces, linha de maquiagem para homens e mulheres. A marca brasileira justifica a escolha pelo fato de cosméticos não serem usados somente por mulheres.

A tentativa pode retocar as vendas da empresa, que amargou queda de 42,2% no lucro líquido no ano passado em relação a 2015. Como alento, houve avanço de 38,8% no quarto trimestre de 2016.

