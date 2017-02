Onde o desemprego não tem vez

Aposta na retomada

A dois dias do ''começo do ano'' de verdade e poucos dias depois de constatar o estrago da crise no emprego, um alento: sim, o mercado de trabalho está difícil, mas há profissionais em alta mesmo neste período conturbado. Nas áreas de finanças, vendas internacionais, recursos humanos e logística, há alta demanda no Estado, com salários que variam de R$ 6 mil a R$ 45 mil, aponta estudo da Michael Page. Para indicar os cargos, a consultoria levou em conta a possibilidade da tão esperada reação econômica em 2017.

